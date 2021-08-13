Вторая новостройка в районе Северное Тушино передана под заселение по реновации

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Очередное переселение по программе реновации жилищного фонда Москвы началось в районе Северное Тушино. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Процесс переезда запустился для жителей дома № 69 на улице Свободы. В скором времени они поселятся в здании № 67а, которое было введено в эксплуатацию весной 2021 года.

Переехать в новые квартиры смогут свыше 150 семей.

Руководитель департамента напомнил, что вышеуказанный дом является вторым по счету на территории района, который будет населен новыми жильцами в рамках программы реновации.

Весной в Северном Тушине под заселение передали дом № 14, располагающийся на улице Туристской. Туда должны переехать более 300 семей из старых зданий на улице Героев Панфиловцев (дом 29, корпус 1, и дом 31).

Всего в районе Северное Тушино планируется переселение 18,9 тысячи жителей 60 домов, чьи квартиры в совокупности составляют площадь 309,6 квадратного метра. В качестве нового жилья для этих москвичей было подобрано семь стартовых площадок.

В столичном районе Северное Измайлово в начале 2022 года стартует переселение жителей трех домов в новостройку на улице Парковой. Об этом Сергей Левкин сообщил ранее. По его словам, в настоящее время в районе введены четыре корпуса, построенные по программе реновации. Он отметил, что всего в районе жители 29 старых пятиэтажек уже получили новые квартиры или находятся в стадии переезда.