Россия готовит заявку на организацию летней Олимпиады — 2036

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В России рассматривают возможность проведения Олимпиады летом 2036 года. Свои заявки на проведение спортивного мероприятия уже представили несколько российских городов. Об этом сообщил в пятницу, 13 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с победителями и призерами Олимпийских игр, которая состоялась в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

— Рассматривается. Готовятся заявки, — ответил министр на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Лавров добавил, что заявки, по его сведениям, уже подали Казань и Санкт-Петербург. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства также посоветовал не затягивать с подачей заявки представителям Ростовской области, если они хотят проводить Олимпиаду у себя.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран.

От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка. На ОИ российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. Россиянам было запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучала музыка Петра Чайковского вместо гимна.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе команды 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.