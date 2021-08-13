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Андрей Бочкарев сообщил о начале покраски метромоста у станции «Пыхтино»

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев сообщил о начале покраски метромоста у станции «Пыхтино»
Фото: Пресс-служба МУФ

Подготовительные мероприятия к покраске метромоста между станциями «Внуково» и «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии метро подошли к концу. Об этом впятницу, 13 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время специалисты занимаются монтажом деформационных швов между пролетами, а также укладывают их оклеечную гидроизоляцию.

Приступить к покраске моста планируется уже на текущей неделе.

Заммэра напомнил, что длина моста через реку Ликова составляет 460 метров. Конструкция возводится на перегоне «Пыхтино» — «Внуково» нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена. Объект станет 12-м по счету метромостом в городе и вторым по протяженности.

После завершения строительства моста, ремонтники приступят к работам по защите конструкции от воды и других жидкостей, то есть выполнят гидроизоляцию объекта, а также начнут устраивать верхнее строение пути. Там появится балластный щебень, шпалы и рельсы.

Проектом предусмотрено, что продление линии метро до Внуково поможет улучшить транспортное обслуживание москвичей, которые добираются до аэропорта. Работы по возведению станций должны подойти к концу в 2023 году.

К 2024 году планируется закончить возведение транспортного каркаса столицы. Об этом в июле рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в этот каркас входит московское метро, в том числе наземное, улично-дорожная сеть города и транспортно-пересадочные узлы. По каждой из этих частей он назвал ближайшие цели. Планируется построить ветки метро во Внукове, Троицке, Бирюлеве и в западную часть города, интегрировать железные дороги в общую сеть столичного транспорта, разгрузить существующие автодороги и возводить ТПУ, которые отлично себя зарекомендовали.

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