Лаврова возмутили призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса

Фото: МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на призывы призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию, назвав их возмутительными.

— Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народу», — заявил министр иностранных дел в ходе встречи с представителями гражданского общества в пятницу, 13 августа, передает ТАСС.

Лавров порекомендовал украинскому лидеру пересмотреть собственный сериал и вспомнить «себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства». По словам министра в те годы у Зеленского это получалось гораздо лучше.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане, которые остаются жить в Донбассе, считая себя русскими, совершают большую ошибку.

— Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что «наше дело правое, нам в Россию, мы русские», — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе, — сказал украинский лидер.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским. Он также добавил, что русские дети «не живут на полуострове» и что «умирать за украинскую землю русские не будут».