Менеджер МакSим рассказала, когда певицу могут выписать из больницы

Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова) по настоянию врачей остается на лечении в стационаре, однако ее выписка возможна в скором времени. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

По ее словам, это произойдет, когда состояние звезды не будет вызывать беспокойство у медиков. При этом Соколова добавила, что даже после выписки за ней продолжат наблюдать врачи.

— Будут патронажные доктора, медсестры, — отметила она.

Менеджер рассказала, что певица ждет не дождется, когда сможет оказаться дома.

— Она долго не видела детей, очень скучает и, конечно, хочет домой, — приводит слова Соколовой ТАСС.

Она уточнила, что МакSим для восстановления необходимы лечебная физкультура, спокойный режим и хорошее питание. Менеджер считает, что больничный этап не будет долгим, так как приятная домашняя атмосфера и дети ускорят ее восстановление.

В ближайшее время врачи запретили МакSим петь и летать на самолете. Представитель артистки сообщила, что поклонникам в течение ближайшего года не стоит ждать от певицы концертов и новых песен, так как ей потребуется долгий восстановительный период после того, как она полтора месяца находилась в коме.