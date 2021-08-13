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Археолог-любитель хранил в московской квартире найденные при раскопках боеприпасы

Илья Ашуров

Происшествия
Археолог-любитель хранил в московской квартире найденные при раскопках боеприпасы
Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене
Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы полиция задержала 55-летнего мужчину, который хранил дома боеприпасы и порох. Об этом в пятницу, 13 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

Взрывчатые вещества и боеприпасы москвич хранил в своей квартире на Совхозной улице.

В ходе обыска правоохранители обнаружили у него дома три запала для ручных гранат, около 19 граммов пороха, а также 57 патронов, непригодных для боевого применения.

Позже мужчина признался, что все вышеперечисленное нашел во время археологических раскопок.

В отношении археолога-любителя возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Похожий случай произошел в столице в этом месяце. Сотрудники полиции задержали 72-летнего жителя столицы, в квартире которого обнаружили два самодельных пистолета, ракетницу, металлическую трубку с нарезами внутри и 105 патронов.

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