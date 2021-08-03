Два пистолета, ракетницу и патроны обнаружили у пенсионера в Марьине

Фото: moscow-live

Россия, Москва, улица Маршала Голованова Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали 72-летнего жителя столицы, в квартире которого обнаружили огнестрельное оружие кустарного производства и боеприпасы. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что в квартире пенсионера на улице Маршала Голованова правоохранители нашли и изъяли два самодельных пистолета, ракетницу, металлическую трубку с нарезами внутри и 105 патронов. Установлено, что пистолеты являются нестандартными — они изготовлены самодельным способом, путем установки самодельного ствола и относятся к ручному, гладкоствольному огнестрельному оружию. Патроны являются винтовочными, относящимися к штатным боеприпасам к ручному, нарезному, охотничьему и спортивному огнестрельному оружию.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Фигурант дела находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в незаконном хранении оружия. В ходе осмотра его места жительства, а также принадлежащего злоумышленнику гаражного бокса полицейскими обнаружены и изъяты два предмета, один из них конструктивно схожий с пистолетом, второй кустарного производства и более 200 патронов различного калибра.