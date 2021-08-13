Психотерапевт дала советы тем, кто боится пятницы, 13-го

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Люди, которые убеждены в том, что какая-то из дат может принести несчастье, должны осознать, что у их страха нет реального основания. В том случае, если справиться с тревогой не получается самостоятельно, следует обратиться за профессиональной помощью. Об этом рассказала врач — психиатр-психотерапевт Надежда Панова.

— Боязнь пятницы, 13-го, в некоторых случаях является симптомом, имеющим сложное название «параскаведекатриафобия». Этот симптом может встречаться у людей, страдающих такими душевными болезнями, как тревожное или тревожно-депрессивное расстройство, шизофрения, — рассказала врач.

Она отметила, что случаи сложных расстройств нуждаются в помощи специалиста. Только врач сможет определить у человека патологи и назначить необходимое решение, пишет РИАМО.

Пятница,13-е, издавна вызывает у людей множество опасений. Считается, что эта дата может принести беды и несчастья. Существуют народные поверья, которые рассказывают, что нельзя делать в этот день, чтобы избежать разочарований и неприятностей.

На что 13 августа 2021 года стоит обратить внимание каждому знаку зодиака, «Вечерней Москве» рассказала ведический астролог Светлана Кройцер.