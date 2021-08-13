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Сергей Собянин наградил призеров Олимпийских игр в Токио

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин наградил призеров Олимпийских игр в Токио
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил денежные сертификаты столичным спортсменам, которые завоевали медали на Олимпиаде в Токио. Об этом стало известно в пятницу, 13 августа.

Глава города сказал атлетам, что, несмотря на многие ограничения и санкции, зрители Олимпийских игр как никогда чувствовали себя в единстве с российской сборной.

— Я думаю, что и вы, и мы все очень переживали. Но даже те ограничения, санкции, которые были введены против команды и страны... Вы знаете, может, мы никогда так не чувствовали все вместе себя единой командой, — отметил мэр Москвы.

Также Сергей Собянин рассказал, что никогда так сильно не волновался за спортсменов из России и так пристально не следил за ходом соревнований. После этого он выразил благодарность всем тренерам и спортивным школам за превосходную подготовку атлетов, сообщило агентство городских новостей «Москва».

— Спасибо московским спортивным школам, тренерам, которые подготовили достойную команду. Москвичи собрали почти 40 процентов медалей. Это здорово, — подытожил мэр Москвы.

Ранее стало известно, что Россия начала готовить заявку на проведение летней Олимпиады — 2036. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

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