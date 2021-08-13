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Неизвестный украл из припаркованного в центре Москвы «Мерседеса» шесть миллионов рублей

Михаил Алимов

Происшествия
Неизвестный украл из припаркованного в центре Москвы «Мерседеса» шесть миллионов рублей
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Малый Патриарший переулок, 5с1 Карта всех событий

Мужчина оставил свой «Мерседес» в центре столицы и лишился крупной суммы денег. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 12 августа. Мужчина припарковал иномарку у дома номер 5 Малого Патриаршего переулка и отлучился на несколько часов. Когда он вернулся, то обнаружил, что багажник его машины открыт.

По мнению пострадавшего кто-то подобрал ключ к дверце багажника, пролез в салон и похитил шесть миллионов рублей, которые хранились в машине.

По данному факту проводится проверка.

В июле «ВМ» сообщала о еще одной краже из транспортного средства. Неизвестный проколол колесо у припаркованного автомобиля в центре Москвы, а пока владелец занимался его заменой, выкрал из салона сумку с документами, ноутбуком и 60 тысячами рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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