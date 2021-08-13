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«Слышали крики о помощи»: мужчина погиб, упав с высоты многоэтажки в Москве

Михаил Алимов

Происшествия
«Слышали крики о помощи»: мужчина погиб, упав с высоты многоэтажки в Москве
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Нагорная улица Карта всех событий

Мужчина погиб, упав с высоты многоэтажки на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 13 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел утром 13 августа в доме на Нагорной улице. Тело мужчины 1966 года рождения нашли недалеко от здания. На теле мужчины были обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты.

По словам представителя ведомства, из квартиры на этом этаже очевидцы слышали крики о помощи и звуки разбившегося стекла. Спустя некоторое время они заметили и самого мужчину, лежащего на земле внизу.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства произошедшего выясняются, — заключила Иванова.

Недавно «ВМ» сообщала о похожем случае. Мужчину в Москве вытолкнули с пятого этажа во время драки после застолья. Пострадавший мужчина выжил. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с различными травмами. Правоохранители устанавливали обстоятельства произошедшего.

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