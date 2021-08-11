Приятели вытолкнули мужчину с пятого этажа во время пьяной драки в Москве

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Балаклавский проспект Карта всех событий

Мужчину в Москве вытолкнули с пятого этажа во время драки после застолья. Об этом в среду, 11 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, утром 11 августа в квартире на Балаклавском проспекте во время распития спиртных напитков в компании мужчин произошел конфликт, перешедший в драку. В какой-то момент один из участников драки скинул с высоты пятого этажа своего оппонента.

Пострадавший мужчина выжил. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с различными травмами. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по столице

В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия.

— На причастность к совершению преступления проверяются двое знакомых потерпевшего, в ближайшее время следователи приступят к проведению с ними необходимых следственных действий, — заключила Иванова.

Во вторник, 10 августа, на западе столицы было обнаружено расчлененное тело женщины, а также труп мужчины.

Изначально следователи обнаружили на земле труп 46-летнего мужчины с повреждениями, указывающими на падение с большой высоты. Позже в одной из квартир дома на Никулинской улице они нашли изувеченное тело 41-летней женщины с отделенной от туловища головой.