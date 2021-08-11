Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Приятели вытолкнули мужчину с пятого этажа во время пьяной драки в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Приятели вытолкнули мужчину с пятого этажа во время пьяной драки в Москве
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Балаклавский проспект Карта всех событий

Мужчину в Москве вытолкнули с пятого этажа во время драки после застолья. Об этом в среду, 11 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, утром 11 августа в квартире на Балаклавском проспекте во время распития спиртных напитков в компании мужчин произошел конфликт, перешедший в драку. В какой-то момент один из участников драки скинул с высоты пятого этажа своего оппонента.

Пострадавший мужчина выжил. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с различными травмами. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Приятели вытолкнули мужчину с пятого этажа во время пьяной драки в МосквеФото: Пресс-служба ГСУ СК России по столице

В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия.

— На причастность к совершению преступления проверяются двое знакомых потерпевшего, в ближайшее время следователи приступят к проведению с ними необходимых следственных действий, — заключила Иванова.

Во вторник, 10 августа, на западе столицы было обнаружено расчлененное тело женщины, а также труп мужчины.

Изначально следователи обнаружили на земле труп 46-летнего мужчины с повреждениями, указывающими на падение с большой высоты. Позже в одной из квартир дома на Никулинской улице они нашли изувеченное тело 41-летней женщины с отделенной от туловища головой.

Читайте также:
УбийствателоСледственный комитет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Все мнения
О проекте