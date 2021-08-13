Дом в Алексеевском районе по программе реновации начнут эксплуатировать в этом году

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Многоквартирный дом на Староалексеевской улице по реализации программы реновации жилищного фонда Москвы введут в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в пятницу, 13 августа.

Он отметил, что в настоящий момент ведутся работы над установкой внутренних инженерных систем. Монтаж фасадов уже завершился, подчеркнули в ведомстве.

По проекту новостройка представляет собой здание из четырех секций. В дворовой территории установят детскую и спортивную площадки, высадят цветы, газоны и деревья, оборудуют плоскостную стоянку для машин. Под этой зоной будет предусмотрена одноуровневая автомобильная парковка.

Фасад дома будет выполнен из искусственного камня. Также на многоэтажку установят короба для кондиционеров в едином стиле.

Всего в жилом здании расположится 326 квартир. В Департаменте строительства Москвы заявили, что отделка будет полностью соответствовать стандартам реновации. Отмечается, что первый этаж дома отдадут под коммерческие организации. Здесь планируется разместить магазины, кафе, салоны красоты и многое другое.

В подъездах будет оборудована зона почтовых ящиков. Здесь же расположатся кладовая, колясочная и комната для консьержа.

— В здании установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением, — подытожили в ведомстве.

Напомним, что в пятницу, 13 августа, заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что участники программы реновации смогут получить скидку на приобретение места на подземной автомобильной парковке.