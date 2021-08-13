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Строитель похитил коллегу, чтобы не отдавать ему часть денег за ремонт квартиры в Москве

Михаил Алимов

Происшествия
Строитель похитил коллегу, чтобы не отдавать ему часть денег за ремонт квартиры в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северный административный округ, район СоколКарта всех событий

Рабочий похитил коллегу в Москве, чтобы не платить ему долг. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 13 августа, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», мужчины делали вместе ремонт на заказ. Старший по смене остался должен своему коллеге 17 тысяч рублей и под предлогом возврата денег выманил земляка на встречу.

Желающий получить свои кровные рабочий явился на место в назначенное время, но вместо денег увидел своего коллегу в компании «крепких ребят». Для убедительности сопровождающие должника вооружились ножом и пистолетом.

После этого злоумышленники силой затащили рабочего в машину и повезли в неизвестном направлении. В машине похитители пообещали потерпевшему проблемы, если он не забудет про долг.

Но рабочий так просто сдаваться не захотел. Когда машина остановилась на светофоре он оттолкнул одного из преступников, открыл дверь машины и выпрыгнул из нее.

После этого мужчина сразу же обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

Это далеко не первый случай похищения человека в столице. Так, вечером 5 апреля рядом с жилым домом на улице Удальцова в Москве несколько мужчин избили своего коллегу битами, после чего насильно посадили в автомобиль УАЗ и перевезли его в другое место. Там злоумышленники вымогали у потерпевшего деньги в размере 1 миллиона рублей.

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