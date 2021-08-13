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Монтаж металлоконструкций эстакады СВХ в районе метро «Ботанический Сад» завершен

Михаил Алимов

Город
Монтаж металлоконструкций эстакады СВХ в районе метро «Ботанический Сад» завершен
открытие свх собянин
Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Ботанический сад Карта всех событий

Завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения эстакады Северо-восточной хорды (СВХ) возле станции метро «Ботанический сад». Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

— В настоящее время проводится гидроизоляция конструкций, бетонирование дорожного полотна, приступили к укладке асфальтобетонного покрытия, — заявил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Эта эстакада проходит от Березовой аллеи через Сельскохозяйственную улицу и частично располагается над проезжей частью проезда Серебрякова у станции метро «Ботанический сад». Ее длина — 1,45 километра. Всего на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе планируется построить 17,9 километра дорог. Среди них пять эстакад, реконструкция моста через реку Яуза и строительство трех мостов через реку Лихоборка.

Возле упоминаемого метро реконструируют подземный пешеходный переход и построят новый возле строения 33 дома №16 на Сигнальном проезде.

В июле сообщалось, что новую развязку на пересечении с Северо-Восточной хордой открыли в Москве. Она обеспечит движение транспорта между СВХ и районами Метрогородок, Богородский, Гольяново и Преображенское. Проект предусматривал строительство 1,4 километра дорог, эстакады, также две подпорных стены. Кроме того, специалисты реконструировали все участи прилегающей улично-дорожной сети.

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