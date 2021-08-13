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Эрмитаж обвинил лидера Rammstein Тилля Линдеманна в нарушении прав музея

Иван Юминов

Общество
Эрмитаж обвинил лидера Rammstein Тилля Линдеманна в нарушении прав музея
Фото: Instagram / till_lindemann_official

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн при выпуске NFT-токенов не имел права использовать цифровые изображения из Государственного Эрмитажа. Об этом сообщили в пресс-службе музея в пятницу, 13 августа.

— С конца августа 2020 года до середины 2021 года в Российской Федерации проходил Год Германии в сфере образования и культуры, науки, экономики и политики. В мае 2021 года Эрмитаж, учитывая контекст Года Германии, разрешил в музее съемку клипа на песню «Любимый город» германским музыкантом Тиллем Линдеманном, — говорится в сообщении.

После этого исполнитель выпустил серию NFT-токенов с цифровыми изображениями, сделанными в музее во время съемок. Их использование, в том числе с указанием Hermitage Edition, не было согласовано с Эрмитажем, подчеркнули в пресс-службе.

Линдеманн не ответил на предостережение о нарушении лицензионной политики музея и загрузил нелегальные токены в маркетплейс, добавили в Эрмитаже. При этом рокер лично подписал договор с музеем, где было оговорено разрешение на использование изображений и материалов только в музыкальном клипе.

Эрмитаж, вероятно, столкнулся с недобросовестным использованием имени и произведений в сфере NFT одним из первых музеев в мире, отмечается в Telegram-канале учреждения.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов.

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