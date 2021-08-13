Маршруты трамваев изменятся между станциями метро «Войковская» и «Дмитровская»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Маршруты трамваев между станциями метро «Войковская» и «Дмитровская» изменятся с 14 августа. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По будням после 21:00 трамваи № 23, 27, 29 и 30 не работают, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Кроме того, трамваи № 27, 29 и 30 не работают по выходным с утра и до 21:00. В этот же период будет продлен маршрут трамвая № 31: он проследует от метро «Войковская» до Михалкова (станция МЦК Коптево).

По выходным после 21:00 не будут ездить трамваи № 23, 27, 29 и 30, а № 31 будет ходить по своему маршруту до «Войковской».

Также по будням после 21:00 и по выходным вместо трамваев будет курсировать автобус № 027. Его маршрут проляжет от метро «Дмитровская» до метро «Войковская».

Фото: telegram / Дептранс. Оперативно

Недавно сообщалось, что между станциями метро «Комсомольская», «Сокольники» и «Бауманская» трамваи перестанут ходить по пятницам и выходным. Все изменения происходят из-за ремонтных работ у станции метро «Красносельская». Для их скорейшего завершения изменения затрагивают не только выходные дни, но и пятницу. Об этом попросили сами жители района.