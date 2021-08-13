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Жителей эвакуируют из-за пожара в доме в центре Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Жителей эвакуируют из-за пожара в доме в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Садовая-Спасская улица, 19/1 Карта всех событий

В жилом здании в центре столицы загорелись межэтажные деревянные перекрытия. Об этом в пятницу, 13 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в доме 19/1 на Садово-Спасской улице. По уточненным данным его площадь составляет 100 квадратных метров. Возгорание возникло между 4-м, 5-м, 6-м и 7-м этажами. Началась эвакуация людей из подъезда дома, где произошел инцидент.

Недавно сообщалось, что столичные спасатели эвакуировали из горящей квартиры троих человек. Пожар произошел ночью 8 августа на пятом этаже жилого дома на Старомарьинском шоссе. Благодаря слаженным действиям спасателей из горящей квартиры оперативно спасли троих человек, двое из которых — маленькие дети. Помимо этого, с четвертого этажа дома пожарные эвакуировали еще двоих человек, их квартира находилась в опасной близости от огня.

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