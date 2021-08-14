Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Власти США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, посвященный террористическим угрозам в отношении Соединенных Штатах. В документе утверждается, что якобы связанные с российскими властями средства массовой информации распространяли не соответствующие действительности сведения о коронавирусной инфекции.

Согласно докладу, такие СМИ в России, а также в Китае и Иране «подогревали интерес» к теориям заговора о происхождении COVID-19 и тем самым «активизировали усилия по сеянию разногласий в мире». Авторы доклада также обвинили «пророссийские СМИ» в распространении дезинформации относительно вакцин против коронавирусной инфекции.

Кроме того, в документе утверждается о случаях распространения «призывов к насилию в отношении лиц азиатского происхождения», сообщает РИА Новости.

Китайские средства массовой информации ранее в августе заявили, что в США первые случаи заражения коронавирусной инфекцией произошли до вспышки данного заболевания в Ухане, однако американские власти скрыли эти сведения. По опубликованным данным, проявления коронавируса отмечались у американцев в конце 2019 года или в начале 2020 года, хотя официально о первых зарегистрированных случаях данного заболевания в штате Флорида власти сообщили более чем через месяц.

Читайте также:
КоронавирусСШАРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте