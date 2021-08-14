Власти США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

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Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, посвященный террористическим угрозам в отношении Соединенных Штатах. В документе утверждается, что якобы связанные с российскими властями средства массовой информации распространяли не соответствующие действительности сведения о коронавирусной инфекции.

Согласно докладу, такие СМИ в России, а также в Китае и Иране «подогревали интерес» к теориям заговора о происхождении COVID-19 и тем самым «активизировали усилия по сеянию разногласий в мире». Авторы доклада также обвинили «пророссийские СМИ» в распространении дезинформации относительно вакцин против коронавирусной инфекции.

Кроме того, в документе утверждается о случаях распространения «призывов к насилию в отношении лиц азиатского происхождения», сообщает РИА Новости.

Китайские средства массовой информации ранее в августе заявили, что в США первые случаи заражения коронавирусной инфекцией произошли до вспышки данного заболевания в Ухане, однако американские власти скрыли эти сведения. По опубликованным данным, проявления коронавируса отмечались у американцев в конце 2019 года или в начале 2020 года, хотя официально о первых зарегистрированных случаях данного заболевания в штате Флорида власти сообщили более чем через месяц.