Названы категории претендентов на льготы при оплате ЖКХ

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Определенные категории россиян имеют право на помощь от государства в оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

Специалист отметил, что льготы, в частности, действуют для малоимущих граждан. Если доход семьи в расчете на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В зависимости от конкретного региона размер и требования к их получению субсидий различаются, но получить их, по мнению Минко, несложно. Чаще люди «просто не знают или не находят времени заняться этим вопросом», рассказал эксперт.

Получить субсидии могут также инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий и ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ветераны труда и некоторые другие категории граждан.

Сборы на капитальный ремонт в ряде случаев также должно оплачивать государство — например, за проживающих в муниципальном жилье эту обязанность несут местные органы власти, рассказал Минко.

Также есть постановление Конституционного суда РФ о том, что если первая квартира в доме была приватизирована после включения его в программу капитального ремонта, то ремонт также должны оплачивать те органы власти, в чьем подчинении он находился, сообщил эксперт агентству «Прайм».

Законопроект, предлагающий установить новый федеральный стандарт допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади, внесли в Госдуму 5 августа. Документ предусматривает установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов. Текущий стандарт установлен на уровне 22 процентов.