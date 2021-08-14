Юрист объяснил, «сгорает» ли неиспользованный отпуск

Фото: Pixabay

Дни отпуска, не использованные работником в текущем году, могут быть перенесены на следующий. Об этом рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Как отметил эксперт, согласно статье 122 Трудового кодекса РФ оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Это право возникает у работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы.

По согласованию с работником, отпуск может быть перенесен на следующий год, но не более. Непредоставление отпуска работнику на протяжении более двух лет может стать основанием для привлечения организации или ее должностного лица к административной ответственности.

Сотрудник вправе присоединить к отпуску за текущий год дни, не использованные в прошлые годы, поэтому понятия «сгоревшие» дни отпуска не существует, заявил Соловьев. Однако работодатели не любят, когда у работников накапливаются отпуска, поскольку это может стать причиной наложения штрафа. Кроме того, может потребоваться крупная выплата за неиспользованные дни отпуска при увольнении работника, рассказал юрист «Российской газете».

Опрос показал, по каким причинам россияне продолжают работать во время отпуска. 29 процентов участников исследования признались, что принимают участие в решении рабочих вопросов во время отпуска вынужденно. 12 процентов рассказали, что боятся выпасть из рабочего процесса и сознательно не отключаются от него. Десять процентов пояснили, что хотят закрыть задачи, до которых не доходили руки.