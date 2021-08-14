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Купальный сезон в Москве продлится минимум до 19 августа

Татьяна Плотникова

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Купальный сезон в Москве продлится минимум до 19 августа
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Купальный сезон в Москве и Московской области будет продолжаться по меньшей мере до 19 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил эксперт, температура воды в Москва-реке в настоящее время составляет 20-21 градус тепла. По оценкам Росгидромета, купальный сезон продлился минимум до яблочного Спаса (приходится на 19 августа в 2021 году), сообщает ТАСС.

Синоптики сдвигают сроки завершения купального сезона в столичном регионе с учетом сохраняющейся теплой погоды. 5 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первая половина недели в столице станет лебединой песней лета. Эти дни, по словам Тишковца, станут последними в купальном сезоне.

7 августа Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон в Москве и Подмосковье продлится как минимум до 16 августа, поскольку ночи еще теплые. Это значит, что вода днем прогревается, а ночью не остывает. Благодаря этому температура воды в Москве-реке остается комфортной для купания.

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