РФПИ оценил рекордное количество антител к коронавирусу у привившегося москвича

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировал информацию о рекордных 27 тысячах антител к коронавирусу у привившегося «Спутником V» москвича. Фонд отметил, что отечественная вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и позволяет создать сильный и устойчивый иммунитет к болезни.

Отмечается, что высокая безопасность препарата подтверждена многочисленными исследованиями и научными данными.

— Данные, полученные не только в России, но и ряде других государств, в том числе Аргентине, Сербии, Бахрейне, Венгрии, Мексике, Сан-Марино, ОАЭ, демонстрируют, что «Спутник V» — один из лучших препаратов против коронавируса в мире, в том числе против новых штаммов, — рассказали в организации.

Кроме того, там отметили высокую эффективность вакцины против штамма коронавируса «дельта» — 83 процента, что значительно выше зарубежных аналогов.

У жителя столицы, получившего после прививки 27 тысяч антител, сильная иммунная система, но при реальной болезни его состояние могло быть довольно тяжелым, передает Lenta.ru.

Недавно помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао сообщила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена организацией к середине сентября. Препарат уже одобрен для применения в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда людей.