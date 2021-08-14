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Психолог дала советы для успешной борьбы с апатией

Михаил Алимов

Общество
Психолог дала советы для успешной борьбы с апатией
Фото: pixabay.com

Апатия является распространенным психическим недугом. Она может проявиться из-за физических воздействий на организм или болезней нервной и сосудистой систем.

Это заболевание характеризуется несколькими симптомами. Часто человеку становится трудно выполнять привычные дела. У него появляется безразличие ко всему, что его раньше интересовало.

Чтобы справиться с апатией врач-психиатр, психотерапевт, специалист сервиса по подбору психологов Alter Анастасия Афанасьева советует применить несколько способов. В первую очередь нужно обратиться к врачу-психиатру или неврологу. Они помогут выявить причины такого состояния, назначат необходимые анализы.

Помочь себе самостоятельно человек сможет, если изменит образ жизни, передает слова врача ФАН.

— Много времени (нужно — прим. «ВМ») уделять сну — лучше всего — по графику, с соблюдением гигиены сна, правильно питаться, стараться не допускать переутомления, — рассказала специалист.

Накануне врач-психотерапевт Виктория Александрова рассказала о том, как справляться с негативными высказываниями со стороны близких родственников.

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