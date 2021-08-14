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Пешеход погиб в ДТП на юго-западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Пешеход погиб в ДТП на юго-западе Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, МКАД, 39-й километр Карта всех событий

Мужчина умер в результате ДТП на МКАД. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Авария произошла на 39-ом километре внешней стороны автодороги. Погибший перебегал МКАД в неположенном месте и попал под колеса проезжающей машины. Водитель не скрылся и остался на месте происшествия.

— В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

По данному факту проводится проверка.

В первую неделю августа в Москве произошло 133 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 155 человек и еще пять человек погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за неделю такого рода аварий произошло 60 раз. На втором месте — наезд на пешеходов (40 случаев). При этом в 16 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода

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