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Пчеловод объяснил, почему воск для кожи полезнее меда

Михаил Алимов

Общество
Пчеловод объяснил, почему воск для кожи полезнее меда
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пчелиный воск лучше меда помогает сохранить защитную функцию кожи. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал кандидат химических наук, пчеловод Сергей Поправко.

По его словам, мед — не главный дар пчелы для кожи. Специалист посоветовал принимать его в пищу.

— Воск несет именно те вещества, которые могут фиксироваться на коже, улучшить ее состояние, сохранить ее барьерные функции, — пояснил эксперт.

Сергей Поправко отметил, что в домашних условиях можно приготовить средство, которое будет отвечать за хорошее состояние кожи. Для этого нужно взять растительное масло, в него добавить кусочки воска или прополиса. Все это смешать и нанести на кожу.

Доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный пчеловод России Анатолий Кочетов ранее рассказал «Вечерней Москве», как отличить натуральный мед от подделки.

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