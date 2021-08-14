Пчеловод объяснил, почему воск для кожи полезнее меда

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Пчелиный воск лучше меда помогает сохранить защитную функцию кожи. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал кандидат химических наук, пчеловод Сергей Поправко.

По его словам, мед — не главный дар пчелы для кожи. Специалист посоветовал принимать его в пищу.

— Воск несет именно те вещества, которые могут фиксироваться на коже, улучшить ее состояние, сохранить ее барьерные функции, — пояснил эксперт.

Сергей Поправко отметил, что в домашних условиях можно приготовить средство, которое будет отвечать за хорошее состояние кожи. Для этого нужно взять растительное масло, в него добавить кусочки воска или прополиса. Все это смешать и нанести на кожу.

Доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный пчеловод России Анатолий Кочетов ранее рассказал «Вечерней Москве», как отличить натуральный мед от подделки.