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Страны Евросоюза в ближайшее время снимут санкции с России. Такое предположение высказал экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

Скорее всего это произойдет из-за отказа Киева выполнять Минские соглашения. Обещанная конституционная реформа президентом Украины Владимиром Зеленским не была проведена. Соответственно, Донбасс не получил особый статус, и власть в стране не была децентрализована.

— Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел, — поделился политик в эфире телеканала «НАШ».

Мураев также уточнил, что убытки от санкций несут сами граждане Европы. Они уже недовольны этим и могут отдать голоса на выборах за другие партии.

— То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: «Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать». Поверьте, им плевать на Украину, — резюмировал он.

До этого украинский генерал Геннадий Москаль рассказал, почему Зеленский боится встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению генерала, Зеленский не готов встретиться с Путиным даже на нейтральной территории, например, в Вене или Ватикане. А если глава украинского государства приедет в Москву, то потеряет «всю Западную Украину».