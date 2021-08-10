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Украинский генерал рассказал, почему Зеленский боится встречаться с Путиным

Илья Ашуров

Политика
Украинский генерал рассказал, почему Зеленский боится встречаться с Путиным
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не решается встретиться с Владимиром Путиным из-за страха перед российским лидером. Об этом во вторник, 10 августа, заявил украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

— Зеленский Путина боится, он туда (в Москву — прим. «ВМ») не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным, — сказал Москаль в эфире телеканала «НАШ».

По мнению генерала, Зеленский не готов встретиться с Путиным даже на нейтральной территории, — например, в Вене или Ватикане. А если глава украинского государства приедет в Москву, то потеряет «всю Западную Украину».

В прошлом месяце между лидерами двух государств произошел заочный диалог. 12 июля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он назвал возникшую между странами «стену» трагедией. Президент считает, что эта ситуация произошла из-за «наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды».

28 июля Зеленский опубликовал ответ президенту России. Он записал видеообращение, приуроченное ко Дню Крещения Руси. В своем поздравлении президент назвал Киевскую Русь «матерью украинской истории», а 24 украинские области и Крымский полуостров — ее «прямыми наследниками».

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