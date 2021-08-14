Число пострадавших из-за взрыва в воронежском автобусе выросло до 24

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Во взрыве автобуса в Воронеже пострадали 24 человека. Об этом в субботу, 14 августа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

— Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера (13 августа — прим. «ВМ») еще двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался, — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в медучреждениях остаются 16 из 24 пострадавших.

Вечером 12 августа на одной из центральных улиц Воронежа прогремел взрыв в автобусе. В результате происшествия два человека скончались. Сейчас специалисты по взрывотехнике из ФСБ России и криминалисты центрального аппарата СК устанавливают причины произошедшего.

Одной из версий случившегося назван взрыв газового баллона одной из пассажирок транспортного средства. Доктор военных наук Константин Сивков оценил вероятность данной причины.

По его словам, в случае взрыва газового баллона крупные осколки попали бы в большее количество людей. Однако такую версию эксперт назвал наиболее возможной.