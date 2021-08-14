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Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком во Владимирской области

Михаил Алимов

Происшествия
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком во Владимирской области
Фото: Пресс-служба УМВД Владимирской области

Автобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области. Пострадали 22 человека. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в УМВД по региону.

Авария произошла в 03:15 ночи 14 августа на 97-м километре федеральной автодороги М8 «Холмогоры» в Александровском районе. По информации ведомства, 57-летний водитель автобуса врезался в ехавший впереди грузовик с полуприцепом. Погибших в ДТП нет.

По состоянию на 06:30 утра известно, что пострадали 22 человека. Из них 16 находятся в больнице.

Недавно сообщалось о еще одном ДТП с автобусом в Турции. Тогда авария имели серьезные последствия — 14 человек погибли и 18 получили травмы разной степени тяжести. Инцидент произошел 8 августа в 04:40 по московскому и турецкому времени. Автобус, который направлялся из Балыкесира в Эдремит, потерял управление и перевернулся недалеко от места отправления.

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