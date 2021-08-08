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Четырнадцать человек погибли в ДТП с автобусом на северо-западе Турции

Полина Долганова

Происшествия
Четырнадцать человек погибли в ДТП с автобусом на северо-западе Турции
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Четырнадцать человек погибли и 18 получили травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса в турецком городе Балыкесир. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщили в пресс-службе администрации провинции.

Инцидент произошел 8 августа в 04:40 по московскому и турецкому времени. Автобус, который направлялся из Балыкесира в Эдремит, потерял управление и перевернулся недалеко от места отправления.

Одиннадцать человек погибли на месте, еще трое скончались позже в медицинских учреждениях.

К настоящему моменту 18 граждан были госпитализированы в пять больниц с ранениями разной тяжести, передает РИА Новости.

До этого, 2 августа, еще одно страшное ДТП произошло около 18:00 в Анталье. В автобусе находилось 22 российских туриста, среди них было девять детей.

По предварительным данным, которые приводит Генконсульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате транспортное средство перевернулось.

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