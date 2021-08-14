В Крыму предложили альтернативу саммиту «Крымская платформа»

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Страны Запада могут налаживать отношения с ассоциацией «Друзья Крыма», а не проводить саммит «Крымская платформа». Об этом в субботу, 14 августа, сообщил вице-премьер крымского правительства и постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

— Западным странам пора прекратить вынашивать планы участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти вызывающе нарекли «международной платформой по деоккупации Крыма», а начать налаживать контакты и сотрудничество с международной ассоциацией «Друзей Крыма», которая стала влиятельной и по сути миротворческой организацией, — заявил он.

Ассоциация ведет значительную работу, чтобы в мире признали право крымского народа на самоопределение, которое они изъявили в 2014 году.

Ее участники преследуют гуманные и правильные цели. «Крымская платформа» же, по мнению Мурадова, «пропитана духом агрессии и вражды, нацеленной на зачистку нашего полуострова от его населения».

Президент Украины Владимир Зеленский стремится выселить в Россию исторически проживавшее там население, считает вице-премьер полуострова, чьи слова цитирует РИА Новости.

Представители ассоциации «Друзья Крыма» делают все, чтобы восстановить нормальные отношения между полуостровом и странами.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что встреча инициированной Украиной «Крымской платформы» является шабашем, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».