«Очередной шабаш»: Лавров оценил проведение «Крымской платформы» Киевом

Фото: МИД РФ

Встреча инициированной Украиной «Крымской платформы» является шабашем, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в четверг, 12 августа.

— Через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти, — рассказал дипломат.

Позиция Запада, поощрившего переворот на Украине, является позорной, добавил он. После нее в сторону Москвы, по словам Лаврова, начали звучать упреки в якобы аннексии Крыма. С тех пор можно видеть, что происходит с русским языком на Украине, а также то, как там пытаются оскорблять свободное волеизъявление крымчан, подчеркнул министр.

Создание «Крымской платформы» инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины, отмечает ТАСС.

9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять на полуостров продукцию. После этого за ним «дело не заржавеет», уточнил президент. Он также добавил, что решится на этот шаг, хотя этому препятствуют многие факторы.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».