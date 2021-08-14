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Врач рассказал, кому категорически нельзя есть мед

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказал, кому категорически нельзя есть мед
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Мед нельзя категорически есть аллергикам и людям с непереносимостью этого продукта. Крайнюю осторожность должны проявлять люди, у которых проблемы с поджелудочной железой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, мед — очень аллергенный продукт. Поэтому аллергикам употреблять его нельзя. Также очень аккуратно нужно есть мед людям, у которых есть заболевания поджелудочной железы.

— Панкреатит. А вот в таком случае там идет полное исключение всех видов сахара, в том числе мед исключается, — сказала собеседница «ВМ».

Кроме того, не стоит злоупотреблять сладким продуктом беременным и кормящим женщинам. Опять же из-за его аллергенности. Ограничения касаются и астматиков. Люди, которые длительное время находятся на гормонах глюкокортикоидах, при употреблении меда рискуют получить сахарный диабет. Им также нужно есть продукт осторожно.

— Вопрос в большей степени индивидуальной непереносимости. Но и, конечно, у кого избыточный вес, сахарный диабет, — добавила Дианова.

Ранее пчеловоды в беседе с «ВМ» назвали два простых способа, как отличить натуральный мед от подделки.

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