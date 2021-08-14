Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Более 80 социальных и спортивных объектов построили в промзонах Москвы

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев: Более 80 социальных и спортивных объектов построили в промзонах Москвы
Фото: Пресс-служба МУФ

За прошедшее десятилетие в рамках проектов реорганизации промзон Москвы силами бюджета и инвесторов было построено 82 социальных объекта различного назначения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа реорганизации промышленных и производственных зон направлена не просто на вовлечение в хозяйственный оборот пустующих территорий и старых сооружений, но и на создание качественной и комфортной городской среды, — сказал Бочкарев.

Он пояснил, что поэтому в рамках таких проектов строятся не только жилые помещения, но и специальная инфраструктура.

По словам заммэра, с 2011 года на территории промзон было возведено 30 детских садов, 22 школы, 13 спортивных сооружений и девять культурных объектов, а также восемь поликлиник.

Андрей Бочкарев пояснил, что значительная часть этих объектов была построена инвесторами.

— Это взаимовыгодное сотрудничество и для города, и для инвесторов, которые понимают, что, принимая решение о покупке жилья, люди ориентируются не только на расположение дома, саму квартиру, но и на наличие рядом необходимой инфраструктуры, — добавил заместитель мэра.

Он уточнил, что принцип комплексного развития столичных районов позволяет решать также вопросы создания рабочих мест. Городу удалось создать по-настоящему сбалансированный квартал, включающий современное жилье, несколько детских садов, школу, поликлинику, новые рабочие места, общественные пространства, зеленые зоны для прогулок и занятий спортом, рассказал Андрей Бочкарев.

Читайте также:
Андрей Бочкаревстроительствопромзона
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте