Андрей Бочкарев: Более 80 социальных и спортивных объектов построили в промзонах Москвы

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За прошедшее десятилетие в рамках проектов реорганизации промзон Москвы силами бюджета и инвесторов было построено 82 социальных объекта различного назначения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа реорганизации промышленных и производственных зон направлена не просто на вовлечение в хозяйственный оборот пустующих территорий и старых сооружений, но и на создание качественной и комфортной городской среды, — сказал Бочкарев.

Он пояснил, что поэтому в рамках таких проектов строятся не только жилые помещения, но и специальная инфраструктура.

По словам заммэра, с 2011 года на территории промзон было возведено 30 детских садов, 22 школы, 13 спортивных сооружений и девять культурных объектов, а также восемь поликлиник.

Андрей Бочкарев пояснил, что значительная часть этих объектов была построена инвесторами.

— Это взаимовыгодное сотрудничество и для города, и для инвесторов, которые понимают, что, принимая решение о покупке жилья, люди ориентируются не только на расположение дома, саму квартиру, но и на наличие рядом необходимой инфраструктуры, — добавил заместитель мэра.

Он уточнил, что принцип комплексного развития столичных районов позволяет решать также вопросы создания рабочих мест. Городу удалось создать по-настоящему сбалансированный квартал, включающий современное жилье, несколько детских садов, школу, поликлинику, новые рабочие места, общественные пространства, зеленые зоны для прогулок и занятий спортом, рассказал Андрей Бочкарев.