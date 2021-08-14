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Экс-глава МИД Украины: Меркель поставит Зеленского перед выбором

Виктория Сикерина

Политика
Экс-глава МИД Украины: Меркель поставит Зеленского перед выбором
Фото: Администрация президента РФ

Ангела Меркель на следующей неделе посетит Украину. Канцлер Германии планирует поставить президента страны Владимира Зеленского перед сложным выбором. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в субботу, 14 августа.

По его словам, лидер Германии хочет повлиять на решение Зеленского по поводу «Северного потока — 2» и Донбасса.

Также Павел Климкин отметил, что решающим аргументом Ангелы Меркель будет тот факт, что скоро в Германии сменится власть, а значит, вопросы Украины не будут никого беспокоить.

— Во время переговоров немецкий канцлер скажет: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии... Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?», — заявил бывший министр иностранных дел.

Он подытожил, что от встречи Меркель и Зеленского будет зависеть дальнейшая судьба Украины. В противном случае визит президента США Джо Байдена в конце августа в страну станет бессмысленным, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в пятницу, 13 августа, сообщили, что 20 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Россию. Лидер Германии планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным для обсуждения международных и местных вопросов.

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