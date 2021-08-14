«Глупость российская!»: Мясников назвал тесты на антитела бессмысленной тратой денег

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Врач и телеведущий Александр Мясников призвал не увлекаться тестами на антитела к коронавирусу. Специалист считает, что сегодня эта процедура только отнимает деньги у россиян.

— Это какая-то наша очередная глупость, теперь уже российская. Весь мир этим переболел, там никто этим не занимается. Можно вообще не иметь антител, но обладать хорошим иммунитетом. Антитела уходят, остаются клетки памяти. Потом это все дремлет, и когда «часовые» видят «врага», они дают команду, вырабатываются новые. Поэтому сдача тестов на антитела — бессмысленная трата денег. Либо для пациента, если он делает их за свой счет, либо для государства, — сказал врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее Мясников прокомментировал рекордное число смертей от COVID-19 в России в июле. Он объяснил это очередной волной коронавируса. Масштабная вакцинация населения к антирекорду не имела никакого отношения, подчеркнул врач.

Между тем в российской столице ситуация с коронавирусом улучшается. Власти города смягчили некоторые ограничения. В частности, отменено требование о переводе на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников.