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«Мог не рассчитать высоту»: авиаэксперт прокомментировал крушение самолета Бе-200 в Турции

Юлия Евграфова

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«Мог не рассчитать высоту»: авиаэксперт прокомментировал крушение самолета Бе-200 в Турции
Фото: МЧС России

По предварительной данным, пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции из-за того что не смог набрать нужную высоту после забора воды. Эта версия звучит абсолютно правдоподобно, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

По его словам, пилоты все время «работают на грани риска».

— Были прецеденты, когда и в лес влетал самолет, но заканчивалось все не так трагично. Не рассчитать высоту мог и опытный пилот. Масса факторов могла повлиять: скорость ветра поменялась, жарко, соответственно, подъемная сила при температуре меньше становится. А так трагедия, конечно, — сказал авиаэксперт.

О крушении пожарного самолета Бе-200 в горах в районе города Кахраманмараш стало известно днем 14 августа. Он разбился после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции. Известно, что через некоторое время после начала операции связь с самолетом прервалась. В момент трагедии на борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Выжить не удалось никому.

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