Евгений Попов: Открытые тренировки — важный шаг в развитии массового спорта

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов принял участие в открытой тренировке, которая была организована совместно с Федерацией бокса. Одна из целей мероприятия — привлечь внимание властей к нехватке площадок для занятий спортом, в том числе в шаговой доступности. С этой проблемой к журналисту обратились жители.

В День физкультурника на спортивную площадку вышли несколько десятков москвичей. Боксерские приемы они изучали под руководством Софьи Очигава, серебряного призера Олимпийских игр (2012 года), двукратной чемпионки мира и трехкратной чемпионки Европы.

— Сегодняшнее мероприятие было наполнено эмоциями, — делится впечатлениями Евгений Попов. — Формат открытых тренировок завоевывает все большую популярность среди жителей. Причина в его доступности и массовости. Особенно если занятие проводит известный, прославленный спортсмен, как у нас сегодня. Но спортивных площадок в шаговой доступности не хватает — с этой проблемой ко мне, как к журналисту, часто обращаются жители. Поэтому я использую все медийные возможности, чтобы обратить внимание на эту проблему. Считаю, что необходимо развивать спортивную инфраструктуру и увеличивать количество спортивных секций рядом с домом.

В последние годы активно развивается бокс. Как рассказала Софья Очигава, с 2018 года в Москве и Подмосковье было построено пять центров прогресса бокса, по всей стране — еще 30. Открыты 167 новых залов бокса, проведена реконструкция старых, обновлен инвентарь. Такая целенаправленная работа уже дает свои результаты: на недавно прошедшей в Токио Олимпиаде российские боксеры завоевали шесть наград.

Победы наших олимпийцев могут стать хорошим мотивирующим фактором для детей и подростков, уверен Евгений Попов. Ведь сегодня для развития массового спорта недостаточно только развитой инфраструктуры — необходима его популяризация. Подростки должны видеть и понимать, что спорт — это не только здоровье, хороший внешний вид, но еще и закалка характера, воспитание качеств, необходимых для успешной реализации планов.

Сегодня спорт становится нормой жизни современного человека. В Москве много делается для развития физической культуры. Каждый второй житель столицы регулярно занимается спортом, каждый четвертый — участвует в спортивных соревнованиях.