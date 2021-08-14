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17 человек смыло в море на востоке Китая

Василий Плиткин

Происшествия
17 человек смыло в море на востоке Китая
Фото: pixabay.com

На пляже в восточной китайской провинции Фуцзянь семнадцать человек смыло в море. Десять из них погибли, говорится в заявлении правительства уезда Чжанпу.

Сообщается, что в субботу, 14 августа, во второй половине дня приехавшие из других регионов КНР 17 человек посетили местный пляж в уезде Чжанпу городского округа Чжанчжоу. Там их и смыло в море.

Спасателям удалось вытащить из воды 16 человек, десять из них скончались, еще шестеро находятся в стабильном состоянии, передает ТАСС.

Спасатели продолжают поиски пропавшего без вести семнадцатого человека. Ведется следствие, уточняются детали произошедшего.

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