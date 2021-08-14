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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Бе-200

Василий Плиткин

Происшествия
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Бе-200
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военнослужащих, погибших при крушении самолета-амфибии Бе-200 в Турции в субботу, 14 августа. Глава государства также направил телеграмму с соболезнованиями своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

— Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции, — подчеркнул Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

В телеграмме президенту Турции президент России выразил соболезнования в связи с гибелью турецких граждан, находившихся на борту самолета.

— Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час, — говорится в телеграмме, текст которой также привели в пресс-службе.

К месту крушения пожарного самолета Бе-200 Минобороны РФ направлены вертолет и самолет ВВС Турции. В Минобороны Турции добавили, что речь идет о вертолете с авиабазы Инджирлик и самолете с базы Конья. Воздушные суда направлены для участия в поисково-спасательных работах в регион крушения российского пожарного самолета, который вылетел из Аданы.

О крушении Бе-200 стало известно днем 14 августа. Самолет разбился после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции. На борту судна находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. В живых не осталось никого.

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