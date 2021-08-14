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Число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось до 227 человек

Виктория Сикерина

Происшествия
Число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось до 227 человек
Фото: twitter.com/CGTNOfficial

Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 227. Об этом сообщило местное Управление гражданской обороны в субботу, 14 августа.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке на юге Гаити. В этой местности проживают около 125 тысяч человек.

После этого произошло второе землетрясение. Максимальная магнитуда подземных толчков в этот раз составила 5,2. Сейсмологи зафиксировали не менее семи перемещений горных пород в глубине Земли.

Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось даже на Кубе. В провинциях Гуантанамо, Гранма, Ольгин и Сантьяго-де-Куба местные исследователи зафиксировали соответствующие данные.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 августа в России в Кемеровской области сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили местная Единая геофизическая служба РАН.

Как определили эксперты, подземные толчки произошли рядом с городом Прокопьевском. Началось землетрясение 12 августа в 20:41 по московскому времени. Эпицентр находился недалеко от села Большая Талда.

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