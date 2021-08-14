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Винер-Усманова ответила заявившей о неумении россиян проигрывать тренеру Ашрам

Юлия Курганова

Спорт
Винер-Усманова ответила заявившей о неумении россиян проигрывать тренеру Ашрам
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ответила тренеру израильской гимнастки Линой Ашрам Айелет Зуссман, которая раскритиковала российских спортсменов.

— Весь мир знает и понимает, что с такой ошибкой, как у Линой, невозможно быть олимпийской чемпионкой... Понимают все, кроме тех людей, которые политически подкованы по отношению к России, — сказала она.

Винер-Усманова подчеркнула, что завоевавшие медали гимнастики должны были стоять на пьедестале, но в другом порядке, передает «Спорт-Экспресс».

14 августа Зуссман, комментируя итоги Олимпийских игр в Токио, заявила о неумении российской сборной достойно проигрывать. Специалист посчитала справедливой победу Линой Ашрам.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине. После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Россиянка идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.

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