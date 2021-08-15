«Просто волшебно»: Пегова восхитила поклонников фото с отдыха на Волге

Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова этим летом позволила себе отдохнуть сначала в Турции, потом в России. Накануне она добралась до города Плес. Артистка сначала отправилась кататься по Волге на лодке, а вечеромвстретила рассвет на террасе с яблоневым садом.

Знаменитость насладилась не только ужином, но и прохладительными напитками, наблюдая за закатом. При этом Пегова позировала в платье в пол пастельного цвета с кружевным воротником «Клодин». Фото с отдыха она разместила на своей странице в соцсети.

— Вино сегодняшнего лета, только розовое! ГЗМ — это губозакаточная машинка из советского детства! — написала звезда под снимками в Instagram.

Поклонники восхитились нарядом и естественной красотой артистки: они одарили ее комплиментами.

«Такая естественная. Без фотошопа. Это так располагает»; «Все гармонично и прекрасно. Ириночка, вы изумительная!»; «Ира, какой интересный у вас цвет глаз»; «Просто волшебно»; «Какая стройняшка», — написали пользователи.

В начале августа Пегова восхитила фанатов ярким нарядом на отдыхе. Она опубликовала серию фото из Турции с экскурсии, где запечатлелась вместе с родными.