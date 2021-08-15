Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Просто волшебно»: Пегова восхитила поклонников фото с отдыха на Волге

Юлия Курганова

Общество
«Просто волшебно»: Пегова восхитила поклонников фото с отдыха на Волге
Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова этим летом позволила себе отдохнуть сначала в Турции, потом в России. Накануне она добралась до города Плес. Артистка сначала отправилась кататься по Волге на лодке, а вечеромвстретила рассвет на террасе с яблоневым садом.

Знаменитость насладилась не только ужином, но и прохладительными напитками, наблюдая за закатом. При этом Пегова позировала в платье в пол пастельного цвета с кружевным воротником «Клодин». Фото с отдыха она разместила на своей странице в соцсети.

— Вино сегодняшнего лета, только розовое! ГЗМ — это губозакаточная машинка из советского детства! — написала звезда под снимками в Instagram.

Поклонники восхитились нарядом и естественной красотой артистки: они одарили ее комплиментами.

«Такая естественная. Без фотошопа. Это так располагает»; «Все гармонично и прекрасно. Ириночка, вы изумительная!»; «Ира, какой интересный у вас цвет глаз»; «Просто волшебно»; «Какая стройняшка», — написали пользователи.

В начале августа Пегова восхитила фанатов ярким нарядом на отдыхе. Она опубликовала серию фото из Турции с экскурсии, где запечатлелась вместе с родными.

Читайте также:
Ирина ПеговапоклонникиВолга
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте