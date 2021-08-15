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Названы пять пород кошек-талисманов, притягивающих удачу и счастье

Юлия Курганова

Общество
Названы пять пород кошек-талисманов, притягивающих удачу и счастье
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Эзотерики перечислили пять пород кошек-талисманов, которые способны притянуть в дом удачу и счастье. Еще в древности люди считали этих животных проводниками духов из потустороннего мира. Они верили, что кошки способны накапливать в себе мощную энергию.

Као-мани — королевская и очень древняя порода. Такие кошки в Таиланде считаются достоянием нации. Они являются своеобразным талисманом удачи. Эту кошку могли себе позволить только императоры.

Сиамская кошка — кремовый окрас животного указывает, что оно отмечено печатью благосклонности богов. Считается, что эти кошки приносят в дом благословение и удачу.

Корат — представители этой породы кошек притягивают любовь и счастье. Их обычно дарят новобрачным. Появление кората в доме у молодоженов сулило крепкую, гармоничную и счастливую семью.

Тайская кошка — эти животные являются мощным магнитом для успеха и благополучия. Кошка выбирает среди членов семьи самого авторитетного и сильного духом. В результате хозяину начинает сопутствовать удача в делах.

Японский бобтейл — эта кошка является символом счастья. У животного, в отличие от представителей других пород, очень короткий хвостик. Японцы очень трепетно относятся к таким питомцам. Как правило, этих кошек берегут и даже уважают. Они способны принести в дом мир, счастье и благополучие, передает Пятый канал.

Названы талисманы, которые принесут богатство, если их носить с собой. С давних времен люди постоянно прибегали к помощи различных талисманов, которые хранили в кошельке или в сумке. Они верили, что это принесет им богатство.

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