Десять человек погибли при взрыве цистерны с нефтью в Ливане

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В Ливане прогремел мощный взрыв цистерны с нефтью. В результате погибли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает в воскресенье, 15 августа, телеканал Al Arabiya.

По предварительной информации, около ста человек могли пострадать при взрыве. Трагедия произошла в Аккаре, на севере страны.

22 бригады скорой помощи ливанского Общества Красного Креста выехали на место происшествия.

Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

1 августа, в Якутске произошла утечка газа под дорожным полотном на подземном газопроводе. Прорыв газопровода диаметром 300 миллиметров случился под автомобильной дорогой на улице 50 лет Октября. В МЧС уточнили, что протяженность поврежденного участка газопровода составила порядка 15 метров. Ветка газопровода была резервной, по этой причине жилые дома не были лишены подачи газа.