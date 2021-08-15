«Явление Афродиты»: Агата Муцениеце показала видео из бассейна

Фото: instagram/agataagata

Актриса Агата Муцениеце отдыхает в Турции с подругами. Каждый день она купается и загорает. Знаменитость на своей странице в соцсети Instagram часто демонстрирует фигуру в купальнике.

Артистка опубликовала видео, где эротично выходит из бассейна, танцует и смеется. На ней был сплошной черный купальник с вырезами на груди.

— Как же хочется всегда быть богической богиней, — подписала пост Муцениеце.

Фанаты восхитились тем, как выглядит звезда. Многие написали ей десятки приятных слов и комплиментов.

«А фигура точно как у богини!»; «Классная, умеешь быть и смешной, и тут же красивой»; «Даже когда кривляешься, просто невероятная»; «Явление Афродиты», — оставили комментарии фолловеры.

Недавно фанаты Муцениеце раскритиковали ее за видео в домашнем халате. Знаменитость явно включила камеру после душа, так как волосы были мокрыми и макияж отсутствовал. Халатик не закрывал зону декольте звезды, и фанаты могли видеть родинку на груди актрисы. Многие посчитали, что подобные видео неуместно выкладывать в Сеть, так как у публичного лица должен быть подобающий внешний вид.