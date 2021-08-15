Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Явление Афродиты»: Агата Муцениеце показала видео из бассейна

Юлия Курганова

Общество
«Явление Афродиты»: Агата Муцениеце показала видео из бассейна
Фото: instagram/agataagata

Актриса Агата Муцениеце отдыхает в Турции с подругами. Каждый день она купается и загорает. Знаменитость на своей странице в соцсети Instagram часто демонстрирует фигуру в купальнике.

Артистка опубликовала видео, где эротично выходит из бассейна, танцует и смеется. На ней был сплошной черный купальник с вырезами на груди.

— Как же хочется всегда быть богической богиней, — подписала пост Муцениеце.

Фанаты восхитились тем, как выглядит звезда. Многие написали ей десятки приятных слов и комплиментов.

«А фигура точно как у богини!»; «Классная, умеешь быть и смешной, и тут же красивой»; «Даже когда кривляешься, просто невероятная»; «Явление Афродиты», — оставили комментарии фолловеры.

Недавно фанаты Муцениеце раскритиковали ее за видео в домашнем халате. Знаменитость явно включила камеру после душа, так как волосы были мокрыми и макияж отсутствовал. Халатик не закрывал зону декольте звезды, и фанаты могли видеть родинку на груди актрисы. Многие посчитали, что подобные видео неуместно выкладывать в Сеть, так как у публичного лица должен быть подобающий внешний вид.

Читайте также:
Агата Муцениецекупальникпоклонники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте