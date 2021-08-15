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Депутат Рады раскрыл судьбу россиян при «передаче» Крыма и Кубани Украине

Юлия Курганова

Политика
Депутат Рады раскрыл судьбу россиян при «передаче» Крыма и Кубани Украине
Фото: Pixabay

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин предположил, какой будет судьба российских граждан, если произойдет «передача» Крыма и Кубани под контроль Украины.

Он считает, что некоторые украинцы «не полюбят Россию даже при условии вхождения некоторых ее территорий в состав их страны». Часть жителей Украины «испытывают ненависть к РФ и боятся примирения двух стран».

Также парламентарий назвал русофобами многих представителей политической элиты, например главу МИД Дмитрия Кулебу и посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

— Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдем в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше, — сказал Волошин в эфире канала NewsOne, передает РИА Новости.

Депутат добавил, что отношение к России как к «источнику зла» особенно распространено на западной Украине.

12 августа глава Крыма Сергей Аксенов предположил, зачем Зеленскому нужна квартира в Крыму. По его мнению, она может пригодиться президенту Украины, если тот захочет попросить политическое убежище.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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