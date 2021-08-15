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Врач перечислила вредные для печени продукты

Михаил Алимов

Общество
Врач перечислила вредные для печени продукты
Фото: Youtube / Lee Health

Не только жареные и жирные продукты могут вызвать ожирение печени. К нему могут привести даже диеты, считает терапевт и диетолог Татьяна Тарновская.

По словам врача, пациенты, придерживающиеся специальной безжировой диеты, могут тоже заполучить этот диагноз. Печень начинает самостоятельно вырабатывать жиры из подручных материалов при их дефиците в пище.

— Откладывая их про запас в своих клетках — гепатоцитах. И начинается ожирение печени, — рассказала она.

Диетолог советует употреблять в пищу продукты без трансжиров и пальмового масла, но с нормальным количеством обычных жиров. Для сохранения здоровья не стоит увлекаться алкоголем, сладостями и фруктами. Фруктоза может стать вредной для печени, потому что превращается в ней во вредные жиры или мочевую кислоту, передает ФАН.

Диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская назвала напитки, которые восстанавливают работу печени. По ее словам, одними из самых полезных являются морковный и тыквенный соки. Также она рекомендует употреблять минеральную воду и кофе.

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