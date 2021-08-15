Сергей Собянин назвал развитие московского транспорта одной из главнейших задач

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Несмотря на пандемию коронавируса, в Москве продолжается развитие транспортной системы. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Несмотря на пандемию, несмотря на сложности, Москва продолжает развивать транспортную систему, чтобы обеспечить москвичей качественным транспортом, быстрым, удобным. Это одно из главнейших направлений нашей работы, — заявил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

В свою очередь глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что в Москве прежде всего развивают рельсовый транспорт: строят линии метро, пригородные железные дороги, создают между ними удобные пересадки, передает РИАМО.

Москва попала в тройку городов мира с лучшей транспортной системой по версии консалтинговой компании McKinsey. Российская столица уступила лишь Сингапуру и Пекину.

Столица вошла в тройку городов — лидеров по времени ожидания поезда в метро (1,5 минуты в час пик), скорости движения общественного транспорта (около 21 километра в час) и доле выделенных полос (6,5 процента против 2,3 процента в среднем).

Сергей Собянин 9 августа анонсировал запуск 10 станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в этом году. По его словам, они начнут работать на западе и юго-западе Москвы.