Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин назвал развитие московского транспорта одной из главнейших задач

Михаил Алимов

Город
Сергей Собянин назвал развитие московского транспорта одной из главнейших задач
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Несмотря на пандемию коронавируса, в Москве продолжается развитие транспортной системы. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Несмотря на пандемию, несмотря на сложности, Москва продолжает развивать транспортную систему, чтобы обеспечить москвичей качественным транспортом, быстрым, удобным. Это одно из главнейших направлений нашей работы, — заявил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

В свою очередь глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что в Москве прежде всего развивают рельсовый транспорт: строят линии метро, пригородные железные дороги, создают между ними удобные пересадки, передает РИАМО.

Москва попала в тройку городов мира с лучшей транспортной системой по версии консалтинговой компании McKinsey. Российская столица уступила лишь Сингапуру и Пекину.

Столица вошла в тройку городов — лидеров по времени ожидания поезда в метро (1,5 минуты в час пик), скорости движения общественного транспорта (около 21 километра в час) и доле выделенных полос (6,5 процента против 2,3 процента в среднем).

Сергей Собянин 9 августа анонсировал запуск 10 станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в этом году. По его словам, они начнут работать на западе и юго-западе Москвы.

Читайте также:
Сергей СобянинМоскваТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте